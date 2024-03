Messermann randaliert und will Polizisten beißen und schlagen: Zwei Verletzte

WEILERBACH/KAISERSLAUTERN. Ein Mann hat in seiner Wohnung in Weilerbach bei Kaiserslautern versucht, eine Polizistin zu beißen. Bei dem Einsatz am späten Mittwochabend seien zwei Beamte verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Demnach war ein Notruf eingegangen, dass ein Mann in seiner Wohnung randalieren und Menschen mit einem Messer bedrohen würde. Als die Polizisten angekommen seien, habe der 31-Jährige eine Glasflasche in ihre Richtung geworfen. Dann habe er die Beamten beleidigt und versucht, sie zu schlagen und zu beißen.

Der Mann wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht, weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Eine Blutprobe solle nun zeigen, ob er Alkohol oder Betäubungsmittel konsumiert habe. Die Polizei ermittele unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung.