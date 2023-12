Schwesterchen kommt nach: Weitere weiße Tigerdame erhält Zuhause in Rheinland-Pfalz

MAẞWEILER/ZWEIBRÜCKEN. Ein bei einem privaten Besitzer in Tschechien beschlagnahmtes weißes Tigerjunges hat ein neues Zuhause in Rheinland-Pfalz erhalten.

Die einjährige exotische Katze Ramba sei in Maßweiler im Kreis Südwestpfalz angekommen und befinde sich zur Eingewöhnung im Innengehege, teilte am Donnerstag die Auffangstation Tierart der Tierschutzorganisation Vier Pfoten mit. «Sie ist noch sehr zurückhaltend, und wir geben ihr daher die nötige Zeit, sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen», sagte eine Sprecherin.

Ein tschechischer Kampfsportler hatte das Tier nach Ansicht der Prager Behörden nicht artspezifisch im Haus gehalten. Ramba ist die Schwester der Tigerdame Charlota, die 2022 in Tschechien beschlagnahmt und dieses Jahr nach Maßweiler gebracht worden war.