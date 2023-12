Dreiste Zerstörung in Leisel: Täter sägen Dorf-Weihnachtsbaum ab und hinterlassen Nikolaus-Gruß

LEISEL/BIRKENFELD. Wie die Polizei in Birkenfeld mitteilt, wurde im Zeitraum vom 02.12.2023, 22:30 Uhr bis 03.12.2023, 8:30 Uhr durch bislang unbekannte Täter der Dorf-Weihnachtsbaum am Brunnenplatz in Leisel beschädigt.

Der oder die Täter haben den Baum abgesägt und einen Zettel hinterlassen, mit der Aufschrift “Ich war da!!” sowie einem Bild vom Nikolaus.

Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Birkenfeld zu melden.