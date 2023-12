Nikolauspostamt im Saarland: Kinderwünsche von Frieden bis Schokolade

ST. NIKOLAUS. Das Nikolauspostamt im saarländischen St. Nikolaus ist seit Sonntag am Start. Bereits rund 12.000 Briefe von Kindern mit Wünschen aus aller Welt seien vom ehrenamtlichen Helfer-Team beantwortet und würden nun abgeschickt, sagte die Leiterin der Kinderbriefaktion, Sabine Gerecke. «Wir wollen, dass die Kinder die Briefe möglichst zu Nikolaus in den Händen haben.» Nikolaustag ist der 6. Dezember.

Wer bis Weihnachten an den Nikolaus in St. Nikolaus schreibe, bekomme eine Antwort. Da viel Post auch aus dem Ausland eintrifft, gibt es auch Antworten unter anderem in Ukrainisch, Ungarisch, Russisch, Spanisch, Englisch und Chinesisch. Derzeit kämen die meisten Briefe von Kindern aus Deutschland.

Top-Wünsche Frieden, Gesundheit, Glück und Schokolade

Nach Sichtung der ersten Briefe seien die Top-Wünsche der Kinder Frieden, Gesundheit, Glück und Schokolade.

Das Nikolauspostamt ist bis zum 24. Dezember geöffnet. Im Advent und zu Weihnachten 2022 hatten die Mitarbeiter auf 31.636 Schreiben von Kindern aus insgesamt 52 Ländern geantwortet. Seit mehr als 50 Jahren schreiben Kinder an den Nikolaus in dem kleinen Ort in der Gemeinde Großrosseln nahe der französischen Grenze.

Das Nikolauspostamt im Warndt ist laut Deutscher Post das älteste Nikolauspostamt in Deutschland. Bundesweit gibt es sieben Weihnachtspostämter, an die Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann, das Christkind oder den Nikolaus schicken können.