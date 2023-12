RLP: Doppelhaushälfte in Flammen – eine Person schwer verletzt

NEUWIED. Am Samstag, den 2.12.2023, kam es gegen 18.15 Uhr zu einem Vollbrand eines Anbaus einer Doppelhaushälfte in der Kölner Straße in Neuwied, bei dem eine Person durch den Brand schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Der Anbau brannte in der Folge vollständig aus. Zur Durchführung der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Neuwied musste die Blocker Straße mit Unterstützung der Straßenmeisterei Neuwied vollständig gesperrt werden.

Zur Höhe des Sachschadens, der Brandursache und der Schwere der Verletzungen können aktuell aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Angaben gemacht werden. (Quelle: Polizeidirektion Neuwied/Rhein)