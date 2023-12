Über Baugerüst eingestiegen, Bargeld und Alkohol geklaut: Einbrüche in Luxemburg

ESCH-ALZETTE/RÜMELINGEN. In der Nacht des 1.12.2023 wurde der Police Grand-Ducale ein Einbruch in ein Lokal in Esch-Alzette gemeldet. Dabei hatte der Täter ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes aufgehebelt und sich so Zugang verschafft.

Anschließend wurden eine Kasse mit Bargeld sowie mehrere Flaschen Alkohol entwendet, bevor der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.

Am Morgen des 1.12.2023 wurde der Polizei ein weiterer Einbruch in einen Wohnkomplex in der rue de la Fontaine in Rümelingen gemeldet. Dort hatte sich ein Einbrecher vermutlich über ein Baugerüst Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Als er von einem Bewohner überrascht wurde, flüchtete der Mann.

In beiden Fällen war die Spurensicherung der Polizei vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)