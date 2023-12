Dank und Anerkennung: Verbandsgemeinde Wittlich-Land würdigt Ehrenamtliche

WITTLICH. Auf Einladung von Bürgermeister Manuel Follmann kamen vergangene Woche Ehrenamtliche aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land zusammen, die im Laufe des Jahres für ihr freiwilliges Engagement die Ehrenamtskarte des Landes Rheinland-Pfalz erhalten haben.

Dem Bürgermeister war es dabei ein besonderes Anliegen, allen Anwesenden für ihr dauerhaftes ehrenamtliches Engagement persönlich zu danken und seine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.

Die erst kürzlich durch die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz ausgestellte Jubiläums-Ehrenamtskarte für Manfred Reuland aus Hetzerath konnte Bürgermeister Follmann in diesem Rahmen persönlich übergeben. Herr Reuland hat sich seit 2001 bis 2016 ehrenamtlich engagiert, so beispielsweise bei den Ferienfreizeiten der Pfarrgemeinde Klausen, der Arbeitsgemeinschaft der damaligen Realschule plus Salmtal und auch als Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land. Den Radsport in unserer Region, insbesondere in Trier, hat er zudem ehrenamtlich unterstützt.

Follmann dankte Manfred Reuland und allen anderen Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz. Er zitierte dabei die amerikanische Ethnologin Margaret Mead: „Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich sind das die einzigen, die das je getan haben“.

Die Ehrenamtskarte ist ein Dank für Menschen, die sich in überdurchschnittlichem Maße freiwillig für die Gesellschaft engagieren. Sie verbindet Anerkennung und Wertschätzung mit geldwerten Vergünstigungen und ist für Ehrenamtliche kostenlos, sofern die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind. Mit ihr können landesweit sämtliche Vergünstigungen in Anspruch genommen werden, die das Land, die teilnehmenden Kommunen oder private Partner zur Verfügung stellen. Mit der Jubiläums-Ehrenamtskarte erfahren Ehrenamtliche, die sich bereits seit mindestens 25 Jahren engagieren, eine besondere Wertschätzung.

Wer sich ehrenamtlich engagiert und die Voraussetzungen erfüllt, kann die Ehrenamtskarte bzw. Jubiläums-Ehrenamtskarte bei der VG Wittlich-Land beantragen:

Verbandsgemeindeverwaltung Wittlich-Land

Kurfürstenstraße 1

54516 Wittlich

Ansprechpartnerin: Andrea Kranz

Tel.: 06571/107-183

E-Mail: andrea.kranz@vg-wittlich-land.de

Nähere Informationen (Antrag, Voraussetzungen) gibt es hier: www.vg-wittlich-land.de sowie unter www.wir-tunwas.rlp.de. (Quelle: VG Wittlich-Land)