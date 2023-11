Hermeskeil: Leergut-Diebe schlagen zu und entwenden über 108 Kisten

HERMESKEIL. Auf einem Firmengelände in Hermeskeil trieben Leergut-Diebe ihr Unwesen. Die Polizei ermittelt.

Demnach wurde von bislang unbekannten Tätern, In der Zeit zwischen Freitag, 10.11.23 15.30 Uhr, bis Montag, 13.11.23 um 11.00 Uhr, Leergut von einem Firmengelände in Hermeskeil, Am Dörrenbach, entwendet. Dabei handelt es sich um insgesamt um 208 Kisten zu je 8 Flaschen der Marke “Fever-Tree Tonic Water”.

Der Schaden beläuft sich auf knapp 2.000,- Euro, der Pfandwert beträgt knappe 600,- Euro, wie die Polizei mitteilt. Hinweise an die Polizeiinspektion Hermeskeil, Tel. 06503, 9151-0, erbeten.

(Quelle: Polizei)