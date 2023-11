Nächstes Spitzenspiel: Gladiators Trier gastieren bei den Uni Baskets Münster.

TRIER/MÜNSTER. Am kommenden Samstag, 25. November um 19.30 Uhr, treten die fünftplatzierten Gladiatoren bei den viertplatzierten Uni Baskets an. Ein Preseason-Testspiel endete mit einem Sieg für Trier.

Nach der ersten Heimniederlage der Saison am vergangenen Wochenende gegen Medipolis Jena, sind die Gladiators Trier am Samstag wieder in der Ferne gefordert. Bei den Uni Baskets Münster absolvieren die Moselstädter den 9. Spieltag der 2. Basketball Bundesliga und bekommen es dabei mit einem der aktuell wohl heißesten Teams der gesamten Liga zu tun. Bereits in der Saisonvorbereitung standen sich die beiden Kontrahenten gegenüber, in der Mäusheckerhalle schlugen die Gladiatoren die Baskets im Sommer mit 79:70. Nach zwei Niederlagen zum Saisonstart legten die Münsteraner zuletzt einen starken Lauf von sechs Siegen in Folge hin und steht somit punktgleich mit den Gladiatoren auf dem vierten Platz der ProA-Tabelle. Um weiter den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten geht es für die Moselstädter also um wichtige Punkte in der Halle am Berg Fidel.

„Münster ist sicherlich eins der Überraschungsteams der Liga bisher. Sie spielen mit sehr viel Energie, Freude und Leichtigkeit. Der neue Coach scheint die Mannschaft sehr, sehr gut zu motivieren. Das Spiel von Münster ist durch den Ausfall von Carter natürlich etwas eingeschränkt, in der Partie gegen Koblenz lief viel über innen als auch über die Werfer von außen. Wir haben uns in dieser Woche extrem gut vorbereitet und ich glaube, dass wir – auch wenn wir auswärts spielen – als Favoriten in dieses Spiel gehen. Wenn wir unser Spiel umsetzen haben wir sicherlich eine gute Chance Münster zu schlagen und haben viel aus unserer Niederlage gelernt, haben Schlüsse gezogen und wollen diese Dinge besser umsetzen als im letzten Heimspiel“, sagt Jacques Schneider, sportlicher Leiter und Co-Trainer der Gladiators Trier.