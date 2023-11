Schläge in den Bauch, Pfefferspray in die Augen: Brutaler Überfall im Saarland

HOMBURG. Zwei bislang unbekannte Täter sollen einen 17-Jährigen bei einem versuchten Überfall in Homburg (Saarpfalz-Kreis) leicht verletzt haben. Sie sollen dem Jugendlichen Schläge in den Bauch versetzt und mit Pfefferspray in die Augen gesprüht haben, teilte die Polizei mit.

Zuvor sei der 17-Jährige von fünf Männern vor einem Supermarkt umzingelt worden sein. Nach dem Angriff hätten sie versucht, ihm die Geldbörse zu stehlen, was ihnen aber nicht gelang. Danach flüchtete die Gruppe. Die Polizei sucht Zeugen. (Quelle: dpa)