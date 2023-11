Region: Einbruch in Einfamilienhaus – Terrassentür aufgehebelt – Schmuck gestohlen

BAUMHOLDER. Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, den 17.11.2023 zwischen 11.00 Uhr und 19.40 Uhr während der Abwesenheit der Hausbewohner in ein Einfamilienhaus in der Straße “Zum Adentälchen” ein. Hierbei hebelten die Täter eine auf der Rückseite des Anwesens befindliche Terrassentür auf.

Sie entwendeten nach bisherigem Erkenntnisstand Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat.

Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Baumholder unter der Telefonnummer 06783/9910 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich. (Quelle: Polizeidirektion Trier)