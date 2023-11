Saarland: 11-jähriger Darek wird vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

VÖLKLINGEN. Die Polizeiinspektion Völklingen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 11-Jährigen Darius (Darek) M., der am 15.11.2023, gegen 15.00 Uhr, mit seinem Mountainbike von zu Hause wegfuhr.

Die bisherigen polizeilichen Überprüfungen an den genannten und möglichen Anlaufadressen in Völklingen und in Saarbrücken führten bis dato zu keinem Erfolg.

Personenbeschreibung:

– männlich, 11 Jahre, altersgemäßes Aussehen,

– europäischer Phänotyp,

– dunkelbraune kurze Haare,

– blaue Augen

– etwas kräftige Statur,

– ca. 140 cm

– deutsch mit polnischem Akzent

– er trägt eine graue Jogginghose, schwarze Baseball-Cap und hat eine schwarze Bauchtasche und sein gelbes Herren-Mountainbike dabei.

Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder direkt an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- KD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020