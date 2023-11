Black Friday und Cyber Monday: LKA warnt vor Fake-Shops

MAINZ. Angesichts von Rabattaktionen wie dem Black Friday (24.11.) oder dem Cyber Monday (27.11.) haben die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz vor Betrügern und konkret vor Fake-Shops im Onlinehandel gewarnt.

Diese lockten gerade an Aktionstagen mit günstigen Preisen, lieferten dann aber nicht die versprochene Ware. Bezahlt werden muss laut Polizei oft per Vorkasse und auf ein ausländisches Konto. Danach warte man umsonst, die vermeintlichen Händler seien nicht erreichbar. Dabei werde zunehmend auch in sozialen Netzwerken mit unseriösen Angeboten geworben.

Laut LKA sind Fake-Shops schwer zu entlarven. Es gebe aber ein paar Hinweise auf Betrug. So sei unschlagbar günstigen Angeboten skeptisch zu begegnen. Auch wenn ein Online-Shop kein Impressum angebe oder die einzige Zahlungsmöglichkeit die Vorkasse sei, solle dort nicht bestellt werden. Es könne auch der Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale befragt werden. Wer bereits auf einen Onlinebetrug hereingefallen sei, solle möglichst schnell seine Bank kontaktieren und eine Strafanzeige bei der Polizei stellen, hieß es.