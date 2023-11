Damit es in Kinderherzen Weihnachten wird! Polizei Trier-Birkenfeld packt an

BIRKENFELD/TRIER. Auch in diesem Jahr konnten die Bediensteten der Polizeiinspektion Birkenfeld an der Weihnachtsaktion “Packen Sie mit”, welche durch den Vertreter der freievangelischen Kirchengemeinde Birkenfeld, Herrn Töws, vertreten wird, teilnehmen.

Mit Freude konnten am heutigen Sonntag durch PHK Schmitt und PKA Neisius die Päckchen an Herrn Töws und Herrn Rein überreicht werden. Unbeschwerte Weihnachtsfreude kann nicht überall durch Kinder erlebt werden.

AKindern in Heimen und armen Ländern Osteuropas kann auf diesem Weg Freude geschenkt werden. Es ist wichtig, dass jedes Kind ein Weihnachtspäckchen erhalten kann und somit die frohe Botschaft von Weihnachten hört. Per LKW werden die Päckchen in die Einsatzländer transportiert und vor Ort von ehrenamtlichen Helfern an die Kinder verteilt. Die Polizei Birkenfeld freut sich schon darauf, auch in den kommenden Jahren an der Aktion “Packen Sie mit” wieder unterstützen zu dürfen.