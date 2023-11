Aus Gruppe heraus zu Boden gestoßen: Körperverletzung bei Karnevals-Event in der Vulkaneifel

HILLESHEIM. Am 11.11.2023 kam es gegen 22.34 Uhr im Zuge der Karnevalsveranstaltung in der Markthalle in Hillesheim zu einem Körperverletzungsdelikt.

Ein 29-jähriger Mann aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein geriet mit einer Gruppe von mehreren jungen Männern in einen verbalen Streit, welcher darin endete, dass er durch einen bisher unbekannten Täter aus der Gruppe heraus zu Boden gestoßen wurde. Der 29-Jährige fiel mit dem Kopf auf den Boden, wobei er sich leicht verletzte. Die Gruppe, mit der er in Streit geraten war, entfernte sich im Anschluss.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 erbeten werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)