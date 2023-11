Eifel: Manderscheider Burgenklettersteig ist „Innovation des Jahres“

MANDERSCHEID. Der Manderscheider Burgenklettersteig wurde bei einer feierlichen Preisverleihung am 9. November im Rahmen des Tourismustages Rheinland-Pfalz zur „Innovation des Jahres“ gekürt.

„Der Burgenklettersteig ist eine in Rheinland-Pfalz einzigartige innovative Impulsinvestition für den Reisetrend Natur-Aktiv-Tourismus, die einer abenteuerlustigen und jüngeren Zielgruppe eine sportlich-aktive Herausforderung in Kombination mit einem landschaftlich einmaligen Naturerlebnis bietet und dabei die Vulkaneifel um ein nachhaltiges, ökologisches, touristisches Highlight bereichert hat“ begründet die Fachjury ihre Entscheidung.

„Der Burgenklettersteig ist einfach ein Knaller. Ein Klettersteig, der wirklich alpinen Charakter hat. Eine sportliche Herausforderung, die eine junge, aktive Zielgruppe nach Manderscheid zieht“, betont Dr. Achim Schloemer, Touristikvorstand des ADAC Mittelrhein e.V. und Teil der Fachjury.

„Die Auszeichnung mit dem rheinland-pfälzischen Tourismuspreis macht uns mehr als stolz! Sie bestätigt, welch grandioses Ausflugsziel in kurzer Zeit in Manderscheid durch die gelungene Zusammenarbeit vieler verschiedener Gremien und Institutionen entstanden ist. Das herausragende Engagement der Verbandsgemeinde Wittlich-Land, die Trägerin des Projektes ist, hat die Umsetzung überhaupt erst möglich gemacht. Das ist alles andere als selbstverständlich. Besonders bedanken möchte ich mich auch bei Georg Fox, der durch seinen unermüdlichen Einsatz ebenfalls großen Anteil an diesem Erfolg hat“, freut sich Vera Esch, Geschäftsführerin von GesundLand Vulkaneifel über den rheinland-pfälzischen Tourismuspreis.

Georg Fox, Revierförster von Manderscheid und selbst passionierter Kletterer, war vor über 10 Jahren Ideengeber für den Klettersteig und setzte sich seither für die Umsetzung des Projektes ein. „Wir liegen hier in verschiedenen Naturschutzgebieten, da waren einige Hürden zu meistern. Doch der Burgenklettersteig ist so konzipiert, dass wir uns komplett im Einklang mit der Natur bewegen. Mit dem Burgenklettersteig wollten wir ein Angebot für junge, aktive Leute schaffen, und das ist gelungen. Wir haben Gäste hier, die zwei bis drei Stunden Anfahrt in Kauf nehmen, weil der Klettersteig mit seinem alpinen Charakter einzigartig ist für die Großregion.“

Der Manderscheider Burgenklettersteig wurde nach kurzer Installationsphase im Sommer letzten Jahres eingeweiht und sorgte schnell für große Begeisterung in der Kletter-Szene. So war sich Kletterbuchautor Axel Jentzsch-Rabl aus Tirol gleich sicher: „Der Burgenklettersteig in Manderscheid ist der beste, außer-alpine Klettersteig Deutschlands!“ Der Klettersteig besteht aus 3 Etappen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden und richtet sich an sportliche Menschen mit erster Klettererfahrung.

Für das GesundLand Vulkaneifel, das mit der Vermarktung des Manderscheider Burgenklettersteiges beauftragt ist, ist es bereits die zweite namhafte Auszeichnung im Jahr 2023: Im Sommer wurde bereits die HeimatSpur Wasserfall-Erlebnisroute zum schönsten Wanderweg Deutschlands gekürt. Neben der Vermarktung organisiert das GesundLand Vulkaneifel zudem den Verleih von Kletterausrüstungen in der Tourist Information in Manderscheid sowie das Marketing für Klettersteig-Kurse, die für unerfahrene Kletterer am Steig angeboten werden. Weitere Informationen zum Burgenklettersteig, Ausrüstungs-Verleih und Kletterkursen unter www.burgenklettersteig.de.