Vulkaneifel: 81-Jährige von PKW erfasst und auf Fahrbahn geschleudert – schwerstverletzt

GEROLSTEIN. Am 9.11.2023 befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein gegen 7.20 Uhr mit seinem Personenkraftwagen die Sarresdorfer Straße in Gerolstein aus Richtung Prüm kommend in Richtung Stadtmitte.

Im Bereich der Hausnummer 55, etwa in Höhe der dortigen Einkaufmärkte, kollidierte er mit einer auf die Fahrbahn tretenden, 81-jährigen Fußgängerin, welche diese augenscheinlich queren wollte. Die Fußgängerin, ebenfalls aus der VG Gerolstein, wurde auf das Fahrzeug geschleudert, von wo sie schließlich abgewiesen und auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Umgehend führten Passanten erste Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei durch. Durch die Polizeibeamtinnen und -beamten wurde eine qualifizierte Unfallaufnahme durchgeführt, sodass die Sarresdorfer Straße vorübergehend gesperrt war.

Die 81-jährige Fußgängerin wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 42-jährige Fahrzeugführer stand sichtlich unter Schock.

Zwischenzeitlich wurde die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)