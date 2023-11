Sechs Kellertüren aufgebrochen, Terrassentür eingeschlagen: Einbrüche in Luxemburg

LUXEMBURG. In den letzten Stunden wurden der Police Grand-Ducale mehrere Einbrüche gemeldet.

So zum Beispiel am Nachmittag des 4.11.2023, wo sich Täter Zugang zu einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Rue Charles Quint in Luxemburg-Merl verschafften, und dort sechs Kellertüren aufbrachen.

In der Nacht zum 5.11.2023 wurde ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Rue de Niederkorn in Sassenheim gemeldet, bei dem bislang unbekannte Täter die Terrassentür einschlugen, um ins Innere zu gelangen und dort sämtliche Räume durchsuchten. Anschließend flüchteten sie unter anderem mit Schmuck.

Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)