Dumm gelaufen oder einfach nur dumm? Dieb hinterlässt Name und Adresse am Tatort

EDENKOBEN. Eine nicht ganz so gute Idee hatten am Freitagabend zwei Männer in Edenkoben. Gegen 17.20 Uhr betraten die 29- und 30-Jährigen ein Geschäft, um einen Brief frankieren zu lassen. Die Ablenkung der Mitarbeiterin nutzten die beiden Männer und entwendeten insgesamt etwa 50 Einweg-E-Zigaretten und Feuerzeuge.

Dankenswerterweise hatte der 29-Jährige seinen Namen und seine Adresse als Absender auf dem Brief hinterlassen, was die Identifizierung erheblich erleichterte. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden beide Männer angetroffen und das Diebesgut aufgefunden.

Zu allem Überfluss wurde der 29-Jährige auch noch per Haftbefehl gesucht. Nachdem beide einer erkennungsdienstlichen Behandlung zugeführt wurden, wurde der Gesuchte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, da er den offenen Betrag des Haftbefehls nicht begleichen konnte. (Quelle: Polizeidirektion Landau)