RLP: PKW fängt Feuer – Insassen retten sich – Auto brennt komplett aus – hoher Sachschaden

DIEBLICH. Aus bislang unbekannten Gründen kam es am gestrigen Samstagabend, gegen 23.10 Uhr, zum Vollbrand eines Fahrzeuges in Dieblich Fährstraße. Während der Fahrt ging eine Kontrollleuchte am PKW an, unmittelbar danach fing das Auto Feuer.

Beide Fahrzeuginsassen konnten unverletzt das Auto verlassen. Der PKW brannte komplett aus, ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzenden Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)