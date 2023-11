Luxemburg: Polizei im Kreisverkehr “entgegengedriftet” – Alkohol und Drogen am Steuer

LUXEMBURG. Am 1.11.2023, gegen 3.15 Uhr, wurde eine Polizeistreife in Differdingen auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Der Fahrer reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Beamten, sondern erhöhte die Geschwindigkeit und setzte seine gefährliche Fahrt fort.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer weiteren Polizeistreife in Höhe der Rue de Hussigny angehalten werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv. Protokoll wurde diesbezüglich erstellt. Zudem wurde der Führerschein aufgrund der Geschwindigkeitsübertretung eingezogen.

Gegen 4.10 Uhr stoppte eine Polizeistreife ein Fahrzeug, das ihnen zuvor im Kreisverkehr in Höhe der Industriezone in Contern driftend entgegenfuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch fest. Der Fahrer gab an zuvor Cannabis konsumiert zu haben, was ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte.

Bei dem Fahrer konnten mehrere Utensilien für den Cannabiskonsum sichergestellt werden. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Steuervignette abgelaufen war und die Reifen des Fahrzeugs nicht dem Mindestprofil entsprachen. Das Fahrzeug wurde immobilisiert und Protokoll erstellt.

Gegen 6.00 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Avenue de la Gare im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf ein Fahrzeug aufmerksam, das auf der falschen Spur fuhr. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Duclae)