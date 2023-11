Weinbergsbahnen in Erden nicht manipuliert – Ermittlungen zu Trittenheimer Fall gehen weiter

ERDEN. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei Anfang Oktober, dass an zwei Zahnradbahnen in der Weinlage “Erdener Prälat” an der B53 zwischen Ürzig und Kinheim technische Manipulationen zur Anzeige gebracht worden waren. Vermutet wurde damals bewusste Sabotage an den Monorackbahnen.

Vorausgegangen war ein Fall in Trittenheim, bei dem sich ein 21-jähriger Winzersohn aus dem Ort am 25.9.2023 nur durch einen beherzten Sprung retten konnte, als die Monorackbahn im Steillagen-Weinberg seines Vaters hangabwärts sauste und sich nicht mehr abbremsen ließ. Unbekannte hatten die Weinbergsbahn derart manupiliert und sogar den Aufpralldämpfer am Ende der Bahn entfernt, dass eine lebensgefährliche Situation für den Mann entstand.

Wie der SWR berichtet, wurden die Defekte in Erden nicht wie zunächst vermutet durch Sabotage ausgelöst. Vielmehr lagen in beiden Fällen technische Mängel vor. Die Ermittlungen zum Fall in Trittenheim gehen weiter. (Quelle: SWR)