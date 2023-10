Offiziell angekommen: Erster Wolfsnachweis im Saarland

SAARBRÜCKEN. Nun ist der Wolf auch offiziell im Saarland angekommen. Seit Mitte September gebe es den ersten Wolfsnachweis in dem Bundesland, teilte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag in Saarbrücken mit.

Das Tier sei bei Bliesransbach im südlichen Bliesgau fotografisch dokumentiert. «Wir gehen davon aus, dass es sich um einen durchwandernden Jährling handelte», sagte er. Zuvor hatte die «Saarbrücker Zeitung» darüber berichtet.

Das Saarland sei mit einem in 2017 erarbeiteten Managementplan auf die Rückkehr des Wolfes «gut vorbereitet». Der Plan werde derzeit aktualisiert: Inhaltlich sei er bereits mit Verbänden und Behörden abgestimmt und solle «in Kürze» veröffentlicht werden.

Risse, die nachweislich vom Wolf stammten, werden laut Ministerium vom Land nach den Vorgaben des Managementplanes entschädigt. Das Land fördere Präventionsmaßnahmen gegen den Wolf wie wolfssichere Zäune. Tierhalter beispielsweise von Schafen oder Ziegen könnten unter bestimmten Bedingungen, die im Wolfsmanagementplan und in der Förderrichtlinie festgelegt sind, Anträge stellen.

Im benachbarten Rheinland-Pfalz und Luxemburg hat es schon mehrfach Wolfsnachweise gegeben. Der erste Nachweis eines Wolfes nach mehr als 100 Jahren in Rheinland-Pfalz gelang 2012 im Westerwald. In Luxemburg hatte es den ersten gesicherten Nachweis eines Wolfs seit mehr als einem Jahrhundert 2017 im Raum Holzem-Garnich (Kanton Capellen) gegeben.