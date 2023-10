Hermeskeil: Radmuttern an PKW gelockert – Fahrer bemerkt es glücklicherweise rechtzeitig

HERMESKEIL. Nach bisher durchgeführten Ermittlungen der Polizei Hermeskeil besteht der Verdacht, dass am 4.10.2023, zwischen 8.00 und 14.00 Uhr, auf dem Parkplatz des Hallenbades in der Schulstraße in Hermeskeil die Radmuttern an einem dort abgestellten PKW gelockert wurden.

Dass es zu keinem Verkehrsunfall bzw. Personenschaden kam, hing einzig davon ab, dass der betroffene Fahrzeugführer die gelockerten Radmuttern rechtzeitig vor Fahrtantritt bemerkte. Ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich der Tatbestandserfüllung des “Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr” wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu dem/den Täter(n) werden unter der Telefonnummer 06503 9151-0 oder per Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)