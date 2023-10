Leergutlager von Einkaufsmarkt ausgeräumt: Wohnsitzloser Dieb landet in der JVA

DAGSTUHL. In der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken landete ein 35-jähriger, derzeit wohnsitzloser Mann am 30.9.2023.

Eine aufmerksame Frau bemerkte am Freitagnachmittag, 29.9.2023, dass ein Mann über eine hohe Mauer eines bereits geschlossenen Einkaufsmarktes in Dagstuhl kletterte. Der Mann begab sich zunächst in das Leergutlager des Geschäftes und hob über die Mauer Leergutkästen nach außen.

Die alarmierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland konnten den Mann auf frischer Tat antreffen und festnehmen. Auf Anordnung der Bereitschaftsstaatsanwältin wurde der Mann am 30.9.2023 dem Bereitschaftsrichter vorgeführt. Dieser verfügte, dass der Mann bis zur Hauptverhandlung in Haft kommt. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)