Gelungenes Schulfest: Maria-Grünewald-Schule in Wittlich feiert 50-jähriges Jubiläum nach

WITTLICH. Die Maria-Grünewald-Schule in Wittlich hat am 22. September 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem bunten Schulfest nachgefeiert.

Unter den Gästen waren Regierungsschuldirektorin Alexandra Forster (ADD Trier) und Michael Wagner, Beigeordneter der Stadt Wittlich, sowie aktuelle und ehemalige Schüler und Lehrkräfte, Eltern und Kooperationspartner. Auch Matthias Hayer und Wolfgang Weber aus der ehemaligen Schulleitung nahmen an dem Fest teil.

Schulleiterin Magdalene Franzen blickte bei ihrer Begrüßung auf die erfolgreiche Entwicklung der Schule seit ihrer Gründung im Jahr 1972 zurück. Anschließend stellte die neue stellv. Schulleiterin Ute Schneider-Ludwig das Festprogramm vor. Auch Barbara Flick-Gladisch, Vorsitzende des Elternbeirats, sprach zu den Anwesenden in der Aula von Maria Grünewald.

Anschließend startete das Festprogramm mit künstlerische und musikalische Darbietungen sowie Aktionen zum Mitmachen und Entdecken für Jung und Alt. Anklang fanden auch das gemeinsame Mittagessen und der feierliche Gottesdienst. Die Schule informierte zudem über aktuelle Unterrichtsangebote und ihre Förderschwerpunkte. Das Schulfest endete mit dem Auftritt der Tanzgruppe von Maria Grünewald und dem Konzert der Rockband „Accidentally“.

1972 als Heimsonderschule gegründet, hat sich die Bildungsstätte über die Jahre hinweg erfolgreich weiterentwickelt. Heute ist die Maria-Grünewald-Schule eine staatlich anerkannte Privatschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung. Die Schule ist Teil der Einrichtung Maria Grünewald auf dem weitläufigen Gelände im Wittlicher Grünewald. Die Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung gehört zur St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH.

Neben den in der Einrichtung lebenden Schülern werden externe Schüler aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich in der Maria-Grünewald-Schule unterrichtet. Aktuell besuchen 69 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 19 Jahren die Schule in vier Stufen. An der Ganztagsschule lehrt ein 35-köpfiges multiprofessionelles Kollegium, das von neun Integrationsassistenten unterstützt wird.