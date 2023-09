Grausam im Beutel entsorgt: Katzenbabys im Müll gefunden

EIMSHEIM/OPPENHEIM. Wie die Polizei in Oppenheim mitteilt, fanden Spaziergänger am Mittwochnachmittag, 27.09.23, in einem Mülleimer im Feld bei Eimsheim gegen 18.00 Uhr zwei kleine Katzenbabys. Die beiden kleinen grau getigerten Kätzchen waren in einem Müllbeutel entsorgt worden.

Sie wurden durch die Polizei in Obhut genommen und erstversorgt. Anschließend wurden sie ins Tierheim nach Mainz verbracht.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gefertigt. Der oder die Täter sind derzeit noch unbekannt. Die Polizei bittet um Hinweise, ob jemand im der Gemarkung Eimsheim verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Hinweise bitte unter 06133-9330 an die Polizei Oppenheim.