In 18 Fällen Reifen in Trier-Euren zerstochen: Strafprozess gegen 37-Jährigen

TRIER. Am 28.9.2023 beginnt am Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit Sachbeschädigung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte in zwei Fällen und gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 37-jährigen, obdachlosen Angeklagten zur Last, von Juni 2021 bis Anfang August 2021 in Trier – insbesondere in der Luxemburger Straße und der Ottostraße – in insgesamt 18 Fällen die Reifen von Fahrzeugen zerstochen zu haben, wodurch ein Gesamtschaden von rund 6.700,- Euro entstanden sein soll. Zudem soll er im Juni 2021 einer männlichen Person gedroht haben sie abzustechen.

Darüber hinaus soll der Angeklagte eine Scheibe einer Wohnung in der Luxemburger Straße in Trier mit einem Stein zerstört haben, wodurch Sachschaden in Höhe von 500,- Euro entstanden sein soll. (Quelle: Amtsgericht Trier)