Trier: Frau im Palastgarten missbraucht? 27-Jähriger wegen Vergewaltigung angeklagt

TRIER. Wie die Staatsanwaltschaft Trier mitteilt, muss sich ein zuletzt in Bitburg lebender 27-Jähriger wegen dem Vorwurf der Vergewaltigung vor dem Trierer Amtsgericht verantworten. Er soll im Juni 2023 im Palastgarten eine weibliche Person missbraucht zu haben.

Nachdem es an den Vortagen bereits zu einvernehmlichen sexuellen Kontakten des Angeklagten mit der Geschädigten gekommen sein soll, soll der Angeklagte die Geschädigte am Abend des Tattages ohne deren Zustimmung missbraucht haben, als diese auf Grund von Betäubungsmittel- und Alkoholkonsum nicht mehr in der Lage gewesen sein soll, sich zur Wehr zu setzen oder einen klaren Willen zu äußern.

Als die Geschädigte mehrfach versucht habe aufzustehen, soll der Angeklagte dies verhindert haben, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

(Quelle: Staatsanwaltschaft Trier)