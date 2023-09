Sehr aggressiv gegenüber den Beamten: Police Grand-Ducale nimmt betrunkene Randalierer fest

LUXEMBURG. Am 11. und 12.9.2023 wurden der Police Grand-Dcuale mehrere Personen aufgrund ihres auffälligen und zudem alkoholisierten Zustandes gemeldet. Da die angetroffenen Personen in allen Fällen die öffentliche Ordnung störten und in ihrem Zustand eine Gefahr für sich und andere darstellten, wurden sie zur Ausnüchterung im Passagearrest untergebracht.

Am späten Abend des 11.9.2023 wurde der Polizei auf Höhe der Allée des Resistants in Luxemburg-Stadt eine Person gemeldet, die die Weiterfahrt der Tram verhinderte. Vor Ort konnte eine Polizeistreife einen offensichtlich alkoholisierten Mann antreffen, der sich bei der anschließenden Kontrolle sehr aggressiv gegenüber den Beamten verhielt. Er wurde daraufhin immobilisiert und zwecks weiterer Amtshandlungen mit auf die Dienststelle genommen.

Am 12.9.2023 wurde gegen 2.00 Uhr in der Route de Trèves in Senningerberg eine alkoholisierte Person gemeldet, die Kunden belästigen würde. Vor Ort konnte eine Polizeistreife den Mann antreffen, der sich bei der anschließenden Kontrolle unkooperativ gegenüber den Beamten verhielt. Er wurde daraufhin immobilisiert und in den Passagearrest untergebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)