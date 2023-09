Trier: Rugby-Abteilung des FSV Tarforst richtet Turnier im Waldstadion aus

TRIER. Am Samstag, dem 16. September, wird die Trierer Rugbyabteilung des FSV Tarforst ab 13.00 Uhr ein weiteres Mal ein Verbandsliga-Turnier im Waldstadion ausrichten.



Wer also ein paar unterhaltsame Rugbyspiele anschauen möchte, ist am kommenden Samstag ab 13.00 Uhr im Waldstadion herzlich willkommen. Wie immer wird für Getränke und für das leibliche Wohl gesorgt. Der Trierer Rugbyclub wird an diesem Tag außerdem Spenden für die Organisation „LooseHeadz“ sammeln, die sich dem Thema mentale Gesundheit im Rugbysport verschrieben hat.



Hintergrund für die Spendenaktion ist der eigentliche Anlass des Turniers. Zum zweiten Mal wollen die Trierer Rugger in Gedenken an die verstorbene Nationalspielerin Bersi Küper, die lange für Trier spielte und die Mannschaft nachhaltig prägte, ein kleines Turnier ausrichten, in dessen Rahmen Teams der Verbandsliga NRW gegeneinander antreten und den Bersi Küper-Cup ausspielen werden.

Es werden Spieler aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie Luxemburg erwartet. Zusätzlich sind ehemalige Wegbegleiter von Bersi zum Mitspielen und Verweilen eingeladen. Der bevorstehende Tag lädt auch zum Gespräch darüber ein, wie ein Mannschaftssport wie Rugby nicht nur die körperliche, sondern auch die mentale Gesundheit fördern kann. Die enge Verbundenheit auf dem Feld überträgt sich auf die gemeinsame Zeit außerhalb der 80 Minuten Spielzeit.

In diesem Kontext sollte der zwischenmenschliche Austausch, die Frage nach dem Wohlergehen („Geht es dir gut?“) einfach erscheinen, um seelische Missstände transparent zu machen. Verschiedene Kampagnen in Rugby-affinen Ländern wie Großbritannien oder Australien zeigen jedoch, dass solche Gesprächsanlässe über das seelische Wohlbefinden zu selten entstehen, sodass die persönlichen Probleme des Einzelnen vermeintlich unsichtbar bleiben. Mit diesem kleinen Hintergedanken möchte der Bersi-Küper-Cup als Denkanstoß dienen, Interesse an seinen Mitmenschen zu zeigen, Sorgen anzusprechen anstatt diese abzutun. (Quelle: FSV Tarforst)