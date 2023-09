Rotes Kreuz Bitburg-Prüm: Vier neue Lebensretterinnen und -retter bestehen Prüfung

BITBURG-PRÜM. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Eifelkreis Bitburg-Prüm konnte dieser Tage vier neue Notfallsanitäterinnen und -sanitäter zur bestandenen Prüfung gratulieren.

In einer schön gestalteten Examensfeier in der Carl Zuckmayer-Halle in Nackenheim gratulierte die Leitung Rettungsdienst (Manfred Böttel und Thomas Nussbaum), die leitende Praxisanleiterin Birthe Thomsen und DRK-Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann den neuen Notfallsanitäterinnen und -sanitätern zum erfolgreichen Examen der dreijährigen Berufsausbildung.

„Die Notfallsanitäter*innen-Ausbildung ist eine herausfordernde und hochwertige notfallmedizinische Ausbildung, die hohe Anforderungen an alle Absolventen gestellt hat. Daher sind wir sehr froh darüber, dass alle im Eifelkreis auch ihre berufliche Heimat gefunden haben“, so Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann in seinen abschließenden Worten.

Die neuen Notfallsanitäterinnen und -sanitäter und Lebensretter heißen: Nico Nahrings (Prüm), Alina Rossler (Watzerath), Kira Mögling (Wittlich) und Jannis Krötz (Prüm). Besonders zu erwähnen ist, dass Kira Möglich zu den 18 Jahrgangsbesten mit der Note 1 zählt. Insgesamt erhielten 79 ihr Examen. (Quelle: Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Bitburg-Prüm e.V.)