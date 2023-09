Riskantes Überholmanöver im Eifelkreis: Fahranfänger (18) landet im Graben – zwei Personen ins Krankenhaus

SPEICHER. Am vergangenen Samstagabend kam es gegen 17.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L39 zwischen Speicher und Herforst.

Ein 18-jähriger Fahranfänger beabsichtigte in Fahrtrichtung Herforst mit seinem PKW an einer unübersichtlichen Stelle, in einer Kurve, einen vorausfahrenden PKW zu überholen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Fahrzeug und lenkte seinen PKW in den linksseitigen Straßengraben, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Der PKW kam auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand und wurde erheblich beschädigt. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch zwei eingesetzte Rettungswagen mit vermutlich leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Für die Bergung des Autos musste die L39 kurzzeitig voll gesperrt werden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)