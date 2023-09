Startrekord eingestellt: SVE gewinnt souverän gegen Waldalgesheim mit 2:0 – achter Sieg in Folge

WALDALGESHEIM/TRIER. Durch den souveränen Auswärtssieg am 8. Spieltag hat die Eintracht den 8. Sieg in dieser Saison eingefahren. Somit hat das Team von SVE-Cheftrainer Thomas Klasen den Oberliga Startrekord aus der Saison 2007/2008 eingestellt.

Die Eintracht übernahm von der ersten Minute an das Geschehen auf dem Platz. Sie tat sich zu Beginn jedoch schwer die nötige Durchschlagskraft zu entwickeln. Das Resultat war, dass man in der ersten Halbzeit keine gefährliche Torchance herausspielen konnte.

In der Halbzeitpause wechselte Thomas Klasen dann gleich auf drei Positionen – und das sollte Wirkung zeigen. Prompt konnte Noah Herber Mateo Biondic durch eine schöne Flanke bedienen, der dann zur verdienten Führung einköpfen konnte (58.). In der Folge drückte der SVE vehement auf das zweite Tor. Knapp zehn Minuten nach dem 1:0 war es dann so weit: Nach dem erneuten tollen Zuspiel von Noah Herber war es Maurice Wrusch, der dem Torhüter durch einen Distanzschuss aus knapp 20 Metern keine Chance ließ (70.).

Nach dem 8. Sieg in Folge geht es am Mittwoch für die Jungs von SVE-Cheftrainer Thomas Klasen zu Hause gegen den FC Rot-Weiss Koblenz weiter.

Eintracht-Trier: Linke – Burghardt (46. Herber), Maurer, Spang, Heinz, Roth, Yavuz (46. R. Garnier), Kinscher (78. Brandscheid), Wrusch, Boesen (46. Hammel), Biondic (78. Uhlig)

SV Alemannia Waldalgesheim: Patria – Haas, Abdiovski (90+1. Günes), Marino, Gräff, Dennis, Braun, Skenderovic (82. Zeghli), Yakut (90+1. Ludwig), Merkel (46. Long IV), Gürel (62. Johnson)

Tor: 1:0 Mateo Biondic (58.), 2:0 Maurice Wrusch (70.)

Schiedsrichter: Lukas Jungfleisch

Zuschauer: 748 (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)