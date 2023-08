Update zur Tragödie von Ürzig: Enge Sackgasse erschwerte Feuerwehr-Einsatz – 73-Jährige starb am Morgen

ÜRZIG. Erneute Flammen-Tragödie in Ürzig: Infolge eines Wohnhausbrandes am gestrigen Abend erlitt eine 73-Jährige schwere Verbrennungen, an denen sie später im Krankenhaus verstarb (lokalo.de berichtete). Schon Anfang April war nach einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Ürzig eine leblose Person gefunden worden (lokalo.de berichtete) Und im August 2022 im Ortskern hohen Sachschaden (lokalo.de berichtete).

Der Brand am gestrigen Abend brach gegen 19.25 Uhr im Obergeschoss eines Wohnhauses in der engen Sackgasse „Im Kordel“ aus, wie der Volksfreund berichtet. Es kam zu starker Rauchentwicklung. Die enge Örtlichkeit bereitete den Einsatzkräften große Schwierigkeiten.

Die 73-Jährige konnte gerettet werden und wurde umgehend ins Krankenhaus verbracht. Ihre Verletzungen waren jedoch so schwer, dass sie ihnen am heutigen Morgen erlag.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen rund um die Einsatzstelle. Insgesamt waren über 80 Einsatzkräfte unterschiedlicher Wehren im Einsatz. (Quellen: Trierischer Volksfreund, Polizei)