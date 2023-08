Hunsrück-Marathon: Postzusteller Tesfamaria gewinnt den Halbmarathon

SIMMERN. Zum ersten Mal haben am vergangenen Wochenende offiziell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Post am Hunsrück-Marathon mit dem Zielort Simmern teilgenommen dabei. Sie waren leicht an ihrer gelben Sportkleidung zu identifizieren.

In Gelb schaffte dann auch Selama Tesfamaria, Postzusteller aus Erbes-Büdesheim, das Unverhoffte: Er gewann den Halbmarathon in 1:08:09. Postzustellung ist wohl das beste Training, denn jede Postzustellerin bzw. jeder Postzusteller läuft im Jahr rein beruflich mehrere Marathons und hat dabei noch Briefe und Pakete an der Hand.

Der Hunsrück-Marathon ist für viele Postlerinnen und Postler nun ein fester Termin im Jahreskalender. Ziel des Unternehmens war war es auch, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. (Quelle: Deutsche Post DHL Group)