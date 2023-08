COLMAR. Am späten Nachmittag wurde der Police Grand-Ducale am Bahnhof in Colmar ein Diebstahl mittels Gewalt gemeldet. Ersten Informationen zufolge wurde ein Mann seitens einer Gruppe von acht Jugendlichen überfallen.

Er erlitt bei der Attacke mehrere Schläge gegen den Kopf. Anschliessend nahmen die Täter das Smartphone, die Brille und die Schuhe des Opfers an sich. Es wurde Protokoll erstellt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. (Quelle: Police Grand-Ducale)