Halbes Dutzend vollgemacht: Souveräner 3:0-Heimsieg von Eintracht-Trier gegen Mechtersheim

TRIER. Durch einen souveränen Heimsieg hat die Eintracht das halbe Dutzend an Siegen vollgemacht. Vor über 2.100 Zuschauern gewann das Team von Cheftrainer Thomas Klasen verdient mit 3:0.

Der SVE benötigte bei sehr schwülem Wetter etwas Zeit, um in die Gänge zu kommen. Nach einem schönen Anspiel von Maurice Roth auf Maurice Wrusch war es nach einer halben Stunde so weit. Wrusch ließ dem Mechtersheimer Torhüter im Eins-gegen-Eins keine Chance (30.). Durch einen Pass von Josip Saravanja auf Mert Özkaya musste Triers Torwart Niklas Linke wenig später mit den Fäusten retten (34.). Kurz vor der Pause tanzte Mateo Bondic die halbe TuS-Abwehr aus und traf zum 2:0 (45.). Wenig später scheiterte Maurice Roth aus kurzer Distanz an der Unterkante des Mechtersheimers Gehäuses (45.+1).

Nachdem der gerade erst eingewechselte Ömer Yavuz nach einer Flanke von Maxim Burghardt das 3:0 erzielt hatte (61.) war die Partie gelaufen. Immer wieder war Mechtersheim um einen Treffer bemüht, es fehlte jedoch an der Effektivität vor dem Trierer Tor. Gegen Ende der Partie waren es Vincent Boesen und wenig später der ebenfalls eingewechselte Dominik Kinscher, die an TuS-Schlussmann Niemann beziehungsweise am Außenpfosten scheiterten (77.).

Nach dem sechsten Sieg in Folge haben sich die Jungs von SVE-Cheftrainer Thomas Klasen zwei Tage frei verdient.

Eintracht-Trier: Linke – Burghardt, Maurer, Thayaparan, Heinz (76. Uhlig), Spang, R. Garnier (61. Kinscher), Roth (61. Kalweit), Wrusch (59. Yavuz), Brandscheid (46. Boesen), Biondic TuS Mechtersheim: Niemann – Arnold, Brand (46. Knäblein), Sarvanja (80. Bahran), K. Özkaya, Krämer (80 Da Cruz), Butscher (63. Mrijaj), Frauendorf, Klein, Zuch (46. Sulejmani), M. Özkaya

Tor: 1:0 Maurice Wrusch (30.), 2:0 Mateo Biondic (45.), 3:0 Ömer Yavuz (61.)

Schiedsrichter: Nico Dönges

Zuschauer: 2.156 (Quelle: SV Eintracht-Trier 05 e.V.)