RLP: Überholvorgang geht gründlich schief – Biker gerät ins Schlingern und stürzt – schwerverletzt

BOPPARD-BUCHHOLZ. Am Samstagvormittag gegen befuhr eine Motorradgruppe gegen 10.00 Uhr die K 140 von Oppenhausen in Richtung Buchholz. Hierbei wollte ein Motorradfahrer der Gruppe einen PKW überholen, geriet jedoch während des Überholvorgangs in Schlingern und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte. Der Kradfahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht, er ist aber soweit stabil. Die K 140 wurde kurzzeitig für die Unfallaufnahme gesperrt. Aufgrund der derzeitigen Regenfälle sollten vor allem alle Zweiradfahrer ein besonderes Augenmerk auf die örtlichen Straßenverhältnisse richten. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)