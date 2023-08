Saarland: Radfahrer kollidiert mit dreijährigem Kind und haut einfach ab – Verletzungen an Stirn und Hinterkopf

ILLIINGEN. Ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer befuhr mit seinem Fahrrad am Freitag, den 18.8., gegen 16 Uhr, den Parkbereich in der Braugasse in Illingen. Beim Durchfahren der Wasserterrassen (Fußgängerbereich) streifte der Radfahrer ein dreijähriges Kind, dass dort spielte.

Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind zu Boden. Hierdurch erlitt das Kind eine Beule am Hinterkopf sowie Schürfwunden an der Stirn. Im Anschluss entfernte sich der Radfahrer von den Wasserterrassen.

Wer Hinweise zur Identifizierung des Radfahrers machen kann, wendet sich bitte an die Polizei in Illingen (Telefon: 06825/9240). (Quelle: Polizeiinspektion Neunkirchen)