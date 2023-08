Luxemburg: Von drei Männern ins Auto gezerrt und verletzt – Opfer erleidet Stichverletzungen bei Überfall

ESCH/ALZETTE. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde ihr am Donnerstag, 17. August 2023, gegen 15.40 Uhr eine Person gemeldet, die in Esch/Alzette von drei Männern in ein Auto gezerrt worden und dort verprügelt und verletzt worden sei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das besagte Fahrzeug von einer Polizeistreife gestoppt und die drei Tatverdächtigen gestellt werden.

Das Opfer wurde mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen zufolge besteht zum Glück keine Lebensgefahr.

Die Polizei beschlagnahmte alle tatrelevanten Gegenstände und erstellte Protokoll.