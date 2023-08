Auswärtsspiel: Eintracht Trier reist als Tabellenführer nach Baumholder

TRIER. Der SV Eintracht Trier gastiert am morgigen Samstagnachmittag, 12. August, beim VfR Baumholder. Anstoß am 4. Spieltag ist um 15:30 Uhr im Brühlstadion in Baumholder.

Die Ausgangslage der Eintracht

Thomas Klasen hat mit seiner Mannschaft einen perfekten Saisonstart hingelegt. Aus den bisherigen drei Spielen konnte die maximale Punkteausbeute eingefahren werden. In der aktuellen Tabelle belegt der SVE den ersten Platz. Die Eintracht wird somit auch gegen den Neuling aus Baumholder als Favorit ins Rennen ziehen.

Der Gegner VfR Baumholder

In der Saison 2022/2023 belegte der VfR den 1. Platz in der Verbandsliga Südwest und stieg somit in der Saison 2023/2024 in die Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf. Aktuell steht der VfR Baumholder mit einem Punkt aus drei Spielen auf dem 17. Tabellenplatz.

Die Personalsituation des SVE

Tim Garnier und Mohammad Rashidi (beide Aufbautraining) stehen nicht zur Verfügung.

Das sagt SVE-Cheftrainer Thomas Klasen

„Um auch in die zweite englische Woche erfolgreich zu starten, würden wir gerne gegen Baumholder den ersten Grundstein legen.“