Föhren: Diebe schlagen im Solarpark zu – mehrere tausend Meter Kabel geklaut!

TRIER. In der Nacht auf Freitag wurden in einem Solarpark in Föhren mehrere tausend Meter Kupferkabel gestohlen – es entstand ein Schaden im Wert von 50.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, entwendeten bislang unbekannte Täter, in der Zeit vom Donnerstag, dem 10.08.2023, 22:00 Uhr bis zum Freitag, dem 11.08.2023, 07:00 Uhr, in einem Solarpark in Föhren in der Nähe des Industrieparks IRT.

Aufgrund der Spurenlage am Tatort ist davon auszugehen, dass sich mehrere Täter Zutritt zum Gelände durch einen Zaun verschafften, ein Zufahrtstor von Innen öffneten und mit einem Fahrzeug das Gelände für die Beladung befuhren.

Im Inneren entwendeten die Täter mehrere tausend Metern Kupferkabel. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.