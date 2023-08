Fahrer schlief neben dem Auto: Alkoholfahrten in Luxemburg

MERTERT/ETTELBRÜCK/GÖBLINGEN. Die Police Grand-Ducale vermeldet mehrere Alkoholfahrten in unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

Am 9. August 2023, gegen 22.50 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in Mertert ein Fahrzeug, dessen Fahrerin vermutlich alkoholisiert war. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte dies. Bei der Überprüfung der Bordpapiere stelle sich zudem heraus, dass gegen die Fahrerin ein Fahrverbot vorlag und sie über keine gültige Steuervignette verfügte. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Protokoll wurde erstellt.

Am 10. August 2023, gegen 1.00 Uhr, fiel einer Polizeistreife in Ettelbrück ein Fahrer auf der vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte dies. Der Führerschein wurde daraufhin eingezogen und das Fahrzeug immobilisiert.

In der Nähe der Villa Romaine in Göblingen konnte eine Polizeistreife am 10. August 2023 gegen 2.20 Uhr einen Mann neben seinem Fahrzeug liegend schlafend antreffen. Nach einem positiven Alkoholtest beim Fahrer wurde das Fahrzeug immobilisiert, dessen Führerschein eingezogen und ihm ein provisorisches Fahrverbot zugestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)