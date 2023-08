Einbruch in Trierer Reisebüro: Tresor liegt auf Straße – defekte Sackkarre daneben!

TRIER. Ein Tresor inmitten der beliebten Trierer Glockenstraße – In der Nacht zum Donnerstag, 3. August, kam es in der Trierer Innenstadt zu einem Einbruch in ein Reisebüro.

Ungewöhnlicher Anblick am Donnerstagmorgen: Vor einem Reisebüro in der Trierer Glockenstraße liegt auf nassem Pflasterstein ein zuvor aus einem Reisebüro entwendeter Tresor. Kurios: Eine defekte Sackkarre, welche mutmaßlich zum Transport des Diebesguts verwendet wurde, steht unweit daneben – der Abtransport ging scheinbar schief!

“Den Blick der Beteiligten hätte ich gerne gesehen”, teilt der Inhaber des beschädigten Büros in den Sozialen Medien und ergänzt, dass in Reisbüros fast ausschließlich per Überweisung bezahlt werde und daher lediglich ein paar Flugtickets und älteren Buchhaltungsbelege im Tresor “schlummern” würden.

Die Kriminalpolizei Trier ermittelt. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter der 0651 9779-2290 zu melden.