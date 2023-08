RLP: Sturmschäden beschäftigen Einsatzkräfte – 20 Einsätze allein in Trier

TRIER/SIMMERN/KUSEL/MONTABAUR. Ein Sturmtief hat am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag für zahlreiche Polizei- und Feuerwehreinsätze in Rheinland-Pfalz gesorgt. Die Polizei in Trier berichtete von rund 20 Einsätzen wegen Sturmschäden bis zum Donnerstagmorgen.

Mehrere umgeknickte Bäume hätten Straßen blockiert und in der Gemeinde Wincheringen sei ein Scheunendach eingestürzt. Verletzt habe sich dabei niemand.

In mehreren Gemeinden im Hunsrück sorgten nach Angaben der Polizei umgestürzte Bäume zum Teil für Stromausfälle. Auch in der Westpfalz, im Kreis Kusel und im Westerwald kippten durch Sturmböen mehrere Bäume auf Straßen und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Die Einsätze von Polizei und Feuerwehr blieben den Angaben nach alle ohne Verletzte. (Quelle: dpa)