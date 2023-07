Glückspilze räumen Millionen ab: Zwei Lotto-Gewinner in Rheinland-Pfalz

KOBLENZ. Zwei Lotto-Spieler haben am Wochenende in Rheinland-Pfalz insgesamt mehr als vier Millionen Euro gewonnen. Ein Tipper aus dem Landkreis Mainz-Bingen habe den Jackpot im Spiel 77 geknackt und dürfe sich über 3,4 Millionen freuen, teilte ein Sprecher von Lotto Rheinland-Pfalz GmbH am Montag mit.

Der zukünftige Millionär habe für seinen Gewinn den Betrag von 44,80 Euro eingesetzt, hieß es. Er sei Lotto Rheinland-Pfalz bereits namentlich bekannt und bekomme seinen Gewinn bald überwiesen.

Bei dem zweiten Glückspilz soll es sich um eine noch unbekannte Person aus dem Raum Koblenz handeln. Sie gewann am Freitagabend im Eurojackpot über 726.000 Euro und muss sich noch bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden, um den Gewinn geltend zu machen.