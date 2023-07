Dreister Diebstahl in Thomm: Hochwertige E-Bikes aus Garage geklaut

THOMM. In der Zeit vom gestrigen Dienstag, 15.30 Uhr, bis zum heutigen Mittwoch, 10.00 Uhr, kam es in der Ringstraße in Thomm zum Diebstahl von Fahrrädern. Die bislang unbekannten Täter entwendeten zwei hochwertige E-Bikes aus der Garage eines Einfamilienhauses.

Die Garage wurde über eine Hintertür betreten, bevor die Täter unerkannt von der Örtlichkeit flüchteten. Bei den E-Bikes handelte es sich um ein schwarz-silbernes und ein schwarzes Allroad-Fahrrad der Marke Cube. Der Gesamtschaden wurde auf 7000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter/den Tätern oder dem Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)