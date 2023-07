Über rote Ampel, verkehrtrum in Einbahnstraße: Suff-Fahrten in Luxemburg

PETINGEN/DIEKIRCH/BELVAL/ESCH. Die Police Grand-Ducale vermeldet mehrere Alkoholfahrten in Luxemburg, bei denen die Führerscheine eingezogen werden mussten.

Am Abend des 18.7.2023 wurde ein Verkehrsunfall in der rue Jean-Baptiste Gillardin in Petingen gemeldet bei dem eine Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ein geparktes Fahrzeug beschädigt hatte. Bei deren Kontrolle wurden Anzeichen von Alkoholkonsum festgestellt, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Aufgrund des positiven Resultats wurde der Führerschein entzogen.

In der rue du Gymnase in Diekirch wurde eine Polizeistreife gegen 5.00 Uhr am 19.7.2023 auf einen Fahrer aufmerksam, der entgegen der Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße fuhr. Das Fahrzeug konnte gestoppt und der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen werden. Auch hier wurde der Führerschein eingezogen.

Am frühen Morgen des 19.7.2023 fiel einer Polizeistreife in Diekirch ebenfalls ein Fahrzeug auf, das die Einbahnstraße rue Alexis Heck entgegen der Fahrtrichtung befuhr und zudem keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle wurden beim Fahrer deutliche Anzeichen auf Alkoholkonsum beim Fahrer festgestellt, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Zusätzlich wurden Mängel an der Beleuchtung des Fahrzeugs festgestellt. Beim Fahrer war der Alkoholtest positiv, der Führerschein wurde folglich einezogen.

In der rue de Belval in Belval wurde eine Polizeistreife gegen 6.30 Uhr am 19.7.2023 auf einen Fahrer aufmerksam, welcher mehrmals mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Fahrzeug konnte gestoppt und der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen werden. Aufgrund des positiven Resultats wurde dessen Führerschein eingezogen.

Am frühen Morgen des 19.7.2023 fiel einer Polizeistreife außerdem ein Fahrzeug in Esch/Alzette auf, welches in Schlangenlinien durch den Boulevard John F. Kennedy fuhr. Zudem ignorierte der Fahrer eine rote Ampel. Das Fahrzeug wurde kurze darauf in der rue Neudorf angehalten und der Fahrer wurde einem Alkoholtest unterzogen, der positiv verleif. Der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)