Drei gegen einen: Messerangriff in Luxemburg – Opfer am Rücken verletzt

LUXEMBURG. Am Abend des 17. Juli 2023 wurde eine Person in Luxemburg-Limpertsberg gemeldet, die mit einem Messer am Rücken verletzt wurde. Anschließend flüchteten die drei mutmaßlichen Täter.

Aufgrund der Zeugenaussagen konnte das Fluchtfahrzeug kurze Zeit später an einer Tankstelle in Hollerich von der Polizei gestoppt werden. Nach der Überprüfung der drei Insassen konnte ebenfalls die vermutliche Tatwaffe im Fahrzeug sichergestellt werden. Die Tatverdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)